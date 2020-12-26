المبتهل إسلام السرساوي يوضح حقيقة ارتدائه قبعة بابا نويل على الهواء

نفى الشيخ إسلام السرساوي، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، ارتداءَه قُبعة بابا نويل، خلال ظهوره على فضائية «الحياة» وترديده الابتهالات مع الإعلامية لبنى عسل، مؤكدًا أن الصورة المُنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مُفبركة.
وأوضح «السرساوي» لـ «صدى البلد»، أنه منذ عامين حل ضيفًا مع الإعلامية لبنى عسل وكان يرتدي زيًا أزهريًا -الجبة والقفطان-، كاشفًا عن أن هناك صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تلاعبت بالصورة من أجل الإساءة إلى الزي الأزهري.
وطالب المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، من يروجون هذه الصورة بالابتعاد عن ذلك، والتأكد من الأخبار والصور قبل ترويجها، منبهًا على أن ترويج الشائعات أمر نهانا عنه الشرع الحنيف.
جدير بالذكر أن إسلام السرساوى ولد بقرية جريس مركز أشمون محافظة المنوفية، من أسرة تهتم بالقرآن الكريم، وجده لأمه القارئ الشيخ محمد شاهين رحمة الله، كان أحد أعمدة قراءة القرآن الكريم وزامل كثيرًا من القراء من الرعيل الأول.