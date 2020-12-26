الحمايه المدنية بالشرقية تنقذ ديك عالقا داخل منور منذ شهور

في لفتة إنسانية تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من إنقاذ ديك عالق بأحد المساقط منذ فترة زمنية طويلة عقب ورود إستغاثة من أحد المواطنين وذلك بمنطقة حي مبارك بمدينة الزقازيق .





تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد المواطنين ويدعي "محمد ا" مقيم بمنطقة حي مبارك بمدينة الزقازيق يفيد سقوط ديك منذ قرابة الخمسة أشهر بعد أن قفز داخل المنور وعجزوا عن إخراجه بسبب الارتفاع الكبير وضيق المكان وكانوا يلقون له الطعام والشراب من احد النوافذ القريبه للمنور.





علي الفور دفعت قوات الحماية المدنية برجال الجماية المدنية مستخدمين السلالم وتم إنقاذ الديك وسط حالة من التعاطف الشديد من أهالي المنطقة مقدمين الشكر الي رجال الحماية المدنية لدورهم في إنقاذ الديك ودليلا منهم علي الإنسانية والرحمة بالحيوان.