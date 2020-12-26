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رياضة

مدرب منتخب النسائية : 10 لاعبات أساسيات غبن عن وديتي لبنان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:43 م
مباراة مصر ولبنان
مباراة مصر ولبنان
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يسرى غازى
أكد أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أنه حقق استفادة كبيرة من مباراة اليوم السبت، وأنه استغل المباراة لرؤية جميع اللاعبات للوقوف علي مستواهن خاصة بعد انضمام خمس لاعبات للمعسكر وان الجميع حصل علي فرصة المشاركة والجهاز الفني وضع يده علي مستوي اللاعبات .

وكشف أن مدرب منتخب مصر للسيدات أن الفراعنة غاب عنه عشرة لاعبات من العناصر الأساسية ما بين عدم جاهزية أو إصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أحمد رمضان ان الجهاز الفني يعمل من خلال فكر جديد وأسلوب لعب مختلف وأنه تم تطبيق طريقة 4/3/3 ولعب الكرة علي الأرض وبداية الهجمات من الخلف للأمام والاختراق من العمق والأطراف وأنه مازال هناك عمل ومجهود مطلوب من الجهاز الفني واللاعبات لمواصلة تطوير الأداء والوصول لأفضل المستويات. 

ووجه احمد رمضان الشكر للدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة السابقة علي مجهوداتها الكبيرة تجاه المنتخب الفترة الأخيرة وانها كانت داعم كبير للمنتخب وتلبية جميع الاحتياجات بهدف إعادة مصر للساحة الدولية .

كما حرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة علي النزول لغرف الملابس الخاصة بمنتخب مصر عقب المباراة وقام بتهنئتهن علي الأداء والمستوي الجيد وقام بتحفيز اللاعبات وطالبهن بالتركيز الشديد ومواصلة الاجتهاد والعمل .

وحقق المنتخب اللبناني لكرة القدم النسائية فوزا علي منتخب مصر دون ال20 عام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الدولية الثانية التي جمعت الفريقين علي استاد بترو سبورت ضمن استعدادات حفيدات الفراعنة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية وكأس العالم.

أحرز هدفي منتخب مصر ندا الغريب وليلي شريف واحرز أهداف المنتخب اللبناني كريستي معلوف هدفين وهدف لـ ليلي إسكندر.

يذكر أن منتخب سيدات الفراعنة بقيادة أحمد رمضان فاز في المباراة الأولي علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف.
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