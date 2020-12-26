هويدا عطا تكتب: تمام الكلام













من قال أن الحب لايسكن المستحيل، فهوفى ذاته قانون ظاهره رحمة وباطنه قسوة، فكيف للجلاد أن يقوم بجلد نفسه .. إن طلب منه ذلك؟





زوايا الصورة لاتدرك نواقصها، والنواقص دائما ماتعم بهذا الكون المخلوق من الجنة والنار، بل وتنتصر وهذا هو الحال الذى نحياه ونعانيه جميعًا

فحامل المسك لايشتم رائحته، كونه غارقا فيه حتى أذنيه، حد الملل فى غيومه الدخانية ..كجيرة بالاجبار

اى اخطاء نرتكبها حينما نمنح من لايستحق طيبتنا ،بل وجزء من روحنا المسالمة والمتلهفة الى شفيف المحبة المتبادلة

اى ذنب اقترفته ارواحنا المسالمة التى منحت الكثير من وقتخا واهتمامها وشغفها ورحمتها للأخر حتى ادمت حناياها وقلبها دون تقدير الاخر

هذا الأخر الذى بات يرى ان النهل من عطائنا حق مستباح لايستحق الشكر عليه

هكذا بتنا ارواحا مسالمة مستباحة لأرواح اخرى شريرة بطبعها وكل ذرات جسدها .عرفت جيدا كيف تعيش بكل سطوة وفسوة وابتزاز على حسابنا المغلوب علي امره.