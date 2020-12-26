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التعليم العالى تحسم حق الطالب فى تأجيل الامتحانات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:54 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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أسامة علي
زف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،بشرى سارة لأهالي وطلاب الغردقة.

وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر له من جامعة "الفيوم"، أن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم،ووافق على إنشاء "جامعة الغردقة" حتى تكون ممثلة للبحر الاحمر، معقبا:" كدة الـ 27 محافظة فيهم جامعات حكومية.

وتابع: أن العام الدراسى سيتم استكماله، من حق إى طالب تأجيل الامتحان سواء مصاب بكورونا من عدمه.


وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،أنه تم الاطلاع على كافة الإجراءات التى تتخذها جامعة الفيوم لانتظام العملية التعليمية، والامتحان، واستكمال العام الدراسى بأمان.

وأضاف عبد الغفار أن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم، وتم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وتابع: خلال الأسابيع القادمة سيتم الانتهاء من الامتحانات وبداية إجازة منتصف العام نهاية يناير القادم.

ولفت وزير التعليم العالى،إلى أن 25 مستشفى جامعى مستعدة للموجة الثانية من كورونا، والتنسيق الكامل بينها وبين وكالات الصحة بالمحافظات، مشيرا إلى أن توافر كافة الأدوية والمعقمات.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات استضاف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للاتفاق على نظام نموذج منصة التعلم التى سيتم تطبيقها بداية من العام على كافة الجامعات، إضافة إلى ميكنة امتحانات الجامعية.
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