وزير الزراعة ضيف أحمد موسى في على مسئوليتي.. الليلة

يحل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في أول حوار تليفزيوني له اليوم السبت في برنامج " علي مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" في السابعة مساء.





ونفى الإعلامى أحمد موسى ما تداول من أخبار حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".





وكتب أحمد موسى :"لكل من سأل عني طوال الساعات الماضية من داخل وخارج مصر ، خالص شكري لكم علي اهتمامكم ، لست مصابا بكورونا والحمد لله ، ودعواتي لكل المصابين بالشفاء وأن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء ..دائما الخونة واللجان التابعة للعصابة الإرهابية هي من تتمني وتدعو وتشمت وتروج للشائعات ، سوف أكون علي الهواء في موعدي المعتاد السابعة مساء اليوم بإذن الله".





و ناشد الإعلامي أحمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وكتب أحمد موسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أرجو منكم جميعا التزام كل إجراءات الحفاظ علي أنفسكم وأسركم ومحبيكم، وضع كورونا خطير وصعب للغاية سواء مصابين أو متوفين، كل مواطن ملتزم بالكمامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد في أماكن مزدحمة بدون كمامة.. حفظ الله شعبنا وبلدنا وكل الشعوب من هذا الوباء اللعين ... أيام صعبة جداااا".



