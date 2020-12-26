ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الزراعة ضيف أحمد موسى في على مسئوليتي.. الليلة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:50 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
يحل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في أول حوار تليفزيوني له اليوم السبت في برنامج " علي مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" في السابعة مساء.

ونفى الإعلامى أحمد موسى ما تداول من أخبار حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وكتب أحمد موسى :"لكل من سأل عني طوال الساعات الماضية من داخل وخارج مصر ، خالص شكري لكم  علي اهتمامكم ، لست مصابا بكورونا والحمد لله ، ودعواتي لكل المصابين بالشفاء وأن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء ..دائما الخونة واللجان التابعة للعصابة الإرهابية هي من تتمني وتدعو وتشمت وتروج للشائعات ، سوف أكون علي الهواء في موعدي المعتاد السابعة مساء اليوم بإذن الله".

و ناشد الإعلامي أحمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب أحمد موسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أرجو منكم جميعا التزام كل إجراءات الحفاظ علي أنفسكم وأسركم ومحبيكم، وضع كورونا خطير وصعب للغاية سواء مصابين أو متوفين، كل مواطن ملتزم بالكمامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد  في أماكن مزدحمة بدون كمامة.. حفظ الله شعبنا وبلدنا وكل الشعوب من هذا الوباء اللعين ... أيام صعبة جداااا". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: اللي مصر بتصرفه في يوم قطر بتصرفه في 10 سنين

أحمد موسى محذرا المواطنين من كورونا: الوضع خطير وصعب للغاية

موجز السوشيال ميديا.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا.. وأحمد موسى يحذر: الوضع خطير وصعب للغاية

في طريقي للقناة.. أحمد موسى ينفي إصابته بكورونا

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات.. والتعليم العالي تؤكد إجراءها في موعدها

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

الإفتاء ناعية ضحايا مستشفى الأمل: اللهم ارحمهم وأنزلهم منزلة الشهداء

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والمؤهلات العليا.. وسحب الملفات 9 يناير

منها للأطفال| الصحة: 16 مستشفى بالإسكندرية لاستقبال مصابي كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد طبيب الإنسانية .. أبرز 20 تصريحا لـ هاني الناظر في 2020

علاجات منزلية لبرودة القدم في الشتاء .. لا يمكن تخطر ببالك

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية