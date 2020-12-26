وزير التعليم يوضح كيفية استفادة الباحث المصري من بنك المعرفة

كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الطالب المصري وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية.

استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من بنك المعرفة المصري بشأن نظام إدارة التعليم الالكتروني ، و للعرض التقديمي المقدم من شركة MKCL بشأن برنامج إدارة الاختبارات الالكترونية .





شملت قرارات المجلس الاعلى للجامعات خلال اجتماعه الاتى :





- وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعي والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية





- قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية





- في ضوء الكتاب الوارد من السيد الدكتور وزير التربية والتعليم قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لأثنى عشر عاما في التعليم والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بان الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية





- قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة في تخصصات الصيدلة والطب البشري وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التي سوف يتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعي القادم 21-22