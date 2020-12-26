ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لا تنسها في فصل الشتاء .. أنظمة التبريد بالسيارة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
صبري طلبه
تعتبر أنظمة التبريد الخاصة بالسيارة من أهم العناصر التي يجب متابعتها بعناية، فالأمر لا يقتصر على فصل الصيف فقط، ولذلك فمن الممكن أن يهمل البعض من قائدي السيارات هذه النقطة، والتي قد تنال من كفاءة السيارة بشكل كبير.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح الخاصة بنظام التبريد الواقعة داخل السيارة.

1- الردياتير 
يعبر ردياتير السيارة هو المسؤول الرئيسي عن حركة التبريد الداخلة لمنظومة المحرك، ولذلك فمن الضروري للغاية فحص الهيكل المعدني له بعناية، والتأكد من عدم وجود تسريبات بالأنابيب الخارجية، أو وقوع ثقوب قد تنال من قدراته، ويفضل أن يتم غسله من وقت إلى اخر لعدم تكون عوامل الصدأ.

2- قربة المياه
قبل الانطلاق إلى رحلتك فخذ من وقتك دقائق بسيطة، وقم بفحص مستوى المياه الواقع بالقربة البلاستيكية الواقعة أسفل عطاء المحرك، ومن الأفضل أن يتم ملئها بنسبة لا تتجاوز علامة الحد الأقصى، وهي العلامة المدونة على هيكل هذه القربة، ربما يقع العديد من قائدي السيارات إلى خطأ شائع وهو تجاوز هذا الحد، ولذلك فيجب متابعة نقطة المنتصف جيدا وفي حالة تجاوزها فمن الممكن استخدام وسيلة شفط مناسبة مثل الحقنة الطبية حتى لا تحدث أضرار بمنظومة التبريد. 

3- مروحة التبريد 
تعد مروحة التبريد من أهم القطع الرئيسية الداخلة في حركة التبريد، فهي تنظم درجة الحرارة المناسبة للردياتير ثم المحرك، وذلك عن طريق مستشعرات خاصة بقياس مستوى الحرارة، ويفضل أن يتم معاينتها من وقت إلى آخر والاطمئنان على حركتها الديناميكية مشكلات ارتفاع حرارة السيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر من عدم مراقبة نظام التبريد على محرك السيارة

أشهر 5 أعطال تواجه سيارتك وكيفية التغلب عليها

أسباب تلف مضخة المياه في السيارة

عادات خطأ تستهلك الكثير من البنزين

فى 4 خطوات فقط..افحص سيارتك بنفسك

سبب استمرارية عمل مروحة الردياتير دون توقف

ترشيحاتنا

للكبار والصغار .. خطوات يجب اتباعها للحفاظ على صحة الرئة عند الإصابة بكورونا

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

وزير التعليم العالي: 65% نسبة إشغال أسِرَّة المستشفيات الجامعية بحالات كورونا.. فيديو

أخيرًا لقد خرج الفيروس.. أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا

معامل الصحة: 3 تحاليل تكشف إصابتك بـ كورونا .. تعرف عليها

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .. دراسة تنصح بإتباع هذا النظام الغذائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق