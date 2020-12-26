لا تنسها في فصل الشتاء .. أنظمة التبريد بالسيارة

تعتبر أنظمة التبريد الخاصة بالسيارة من أهم العناصر التي يجب متابعتها بعناية، فالأمر لا يقتصر على فصل الصيف فقط، ولذلك فمن الممكن أن يهمل البعض من قائدي السيارات هذه النقطة، والتي قد تنال من كفاءة السيارة بشكل كبير.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح الخاصة بنظام التبريد الواقعة داخل السيارة.





1- الردياتير

يعبر ردياتير السيارة هو المسؤول الرئيسي عن حركة التبريد الداخلة لمنظومة المحرك، ولذلك فمن الضروري للغاية فحص الهيكل المعدني له بعناية، والتأكد من عدم وجود تسريبات بالأنابيب الخارجية، أو وقوع ثقوب قد تنال من قدراته، ويفضل أن يتم غسله من وقت إلى اخر لعدم تكون عوامل الصدأ.





2- قربة المياه

قبل الانطلاق إلى رحلتك فخذ من وقتك دقائق بسيطة، وقم بفحص مستوى المياه الواقع بالقربة البلاستيكية الواقعة أسفل عطاء المحرك، ومن الأفضل أن يتم ملئها بنسبة لا تتجاوز علامة الحد الأقصى، وهي العلامة المدونة على هيكل هذه القربة، ربما يقع العديد من قائدي السيارات إلى خطأ شائع وهو تجاوز هذا الحد، ولذلك فيجب متابعة نقطة المنتصف جيدا وفي حالة تجاوزها فمن الممكن استخدام وسيلة شفط مناسبة مثل الحقنة الطبية حتى لا تحدث أضرار بمنظومة التبريد.





3- مروحة التبريد

تعد مروحة التبريد من أهم القطع الرئيسية الداخلة في حركة التبريد، فهي تنظم درجة الحرارة المناسبة للردياتير ثم المحرك، وذلك عن طريق مستشعرات خاصة بقياس مستوى الحرارة، ويفضل أن يتم معاينتها من وقت إلى آخر والاطمئنان على حركتها الديناميكية مشكلات ارتفاع حرارة السيارة.