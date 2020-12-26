تركت زوجتي المنزل .. التصريح بدفن جثمان زوج تخلص من حياته شنقا

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عامل فى الخامسة والعشرين من العمر، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان تخلص من حياته شنقا، عقب مروره بأزمة نفسية بعد ان تركت زوجته المنزل، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة العاشر من رمضان، وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد ورود بلاغا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان بوصول " محمد ح " 25 سنة ، عامل مقيم دائرة قسم أول العاشر لمستشفى التأمين الصحى جثة هامدة .

وتبين من التحريات قيام المتوفي بالتخلص من حياته شنقا عقب مرورة بأزمة نفسية بسبب ترك زوجته المنزل بسبب خلافات زوجية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت التحريات حول الواقعة.