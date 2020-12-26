كان عاما مليئا بالأحزان .. 2020 في اتحاد الكرة .. الثلاثية بديلا عن الخماسية وكورونا يهاجم الجبلاية

2020 كان عاما مليئا بالأحزان داخل اتحاد الكرة في ظل الأزمات التي عصفت بمقر الجبلاية الكائن في الجزيرة وأودت بحياة أحد نجوم نادى الزمالك السابقين الراحل عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة في الاتحاد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
مرورا بالمشهد العبثي الذى طال التحقيقات التي جرت في 5 شارع الجبلاية بشأن سرقة كؤوس أمم إفريقيا وبعض الدروع والسيوف والمقتنيات الخاصة بالاتحاد وإحالة الأمر إلى الجهات الرقابية من أجل فتح باب التحقيق.
وصولا إلى أزمة منتخب مصر للشباب وخروجه من دور شمال إفريقيا التي أقيمت في تونس بعدما ضرب فيروس كورونا غالبية عناصر شباب الفراعنة وجرى الانسحاب من البطولة وانتهاء حلم جيل بالتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام القادم.
صدى البلد يسلط الضوء على ما حدث في 5 شارع الجبلاية بالجزيرة خلال عام 2020..
أول إصابة بكورونا
يعتبر الدكتور محمود سعد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لاتحاد الكرة أول من تعرض للإصابة بفيروس كورونا في مقر الجبلاية ، ومكث في احدى المستشفيات الخاصة بضعة أيام، قبل أن يعلن مجلس إدارة الاتحاد تعافيه بشكل نهائي من الوباء الذي ألم به، ويدخل مرحلة عزل صحي لأيام.
رحيل مسؤول متأثرا بكورونا
توفي عزمي مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق ومدير إدارة المتابعة في اتحاد الكرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.
إصابة أعضاء اللجنة الخماسية
أجرى الدكتور أحمد عبدالله عضو اتحاد الكرة مسحة فيروس كورونا وجاءت إيجابية وقام بإخطار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة بنتيجتها وتأكيد إصابته بالفيروس وخضع الى العزل المنزلي وتعافى بعد فترة من الوقت.
كما تعرضت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة الى الإصابة بفيروس كورونا الأمر الذى دخلت معه الحجر الصحي وتعلن عن تعافيها بعد أيام.
هوجة إصابات بين الموظفين
قرر مسئولو اللجنة الخماسية التي تدير شئون اتحاد الكرة، عزل 12 موظفًا بالجبلاية في مختلف الإدارات واللجان ومنعهم من الحضور لمقر الاتحاد لمدة أسبوع، وذلك لمتابعة حالتهم الصحية ومؤخرا أعلنت اللجنة الثلاثية للاتحاد إصابة 5 موظفين آخرين بعدما أظهرت نتيجة المسحات التي خضع لها الموظفون إيجابية العينة.
اختفاء كؤوس أمم إفريقيا
قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم في الرابع من شهر سبتمبر الماضي فتح تحقيق عاجل في اختفاء نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا، والتي احتفظ بها الفراعنة بعد إحرازها ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010 واكتشف أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الكرة المصرية اختفاء النسخة الأصلية، ليتقرر فتح تحقيق عاجل وأقرّت اللجنة بضياع عدد من الكؤوس القديمة الموجودة في مخازن الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان إنه "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد حاليًا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد، التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير". أضاف البيان "يجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من السرقة أثناء عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الالتراس، أم كانت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".
الثلاثية بديلا عن الخماسية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإدارة شئون اتحاد الكرة، وتوجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنائني.
وأعلن "الفيفا"، تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وعضوية محمد الشواربي، وأحمد عوض.
كورونا بمنتخب الشباب
تعرض 16 لاعبا بصفوف منتخب الشباب إلى الإصابة بفيروس كورونا لدى تواجدهم في تونس من أجل المشاركة ضمن منافسات دورة شمال إفريقيا وعلى ضوء ذلك تم اعتبار منتخب شباب الفراعنة منسحبا من مباراتي ليبيا وتونس لعدم اكتمال النصاب القانوني للفريق وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".
وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.
ومن المقرر أن يسمح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.
7 قرارات للثلاثية
اتخذت اللجنة الثلاثية للجبلاية 7 قرارات فور توليها المهمة جاءت على النحو التالي:
استمرار جمال محمد علي في رئاسة بعثة الشباب
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة.
المطالبة بإعادة مباراة مصر وتونس
قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.
في الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها.
إعادة منتخب الشباب من تونس
بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.
كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.
فتح تحقيق في أزمة منتخب الشباب
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:
حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.
تشكيل منتخب الشباب والناشئين
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد الانتهاء من ملف تشكيل منتخبي الشباب والناشئين القادمين مواليد 2003 و2006 في أسرع وقت ممكن وذلك بعد قرار الفيفا بإلغاء كأس العالم للشباب مواليد 2001 الذي كان مقررا اقامته في إندونيسيا عام 2021 مع اسناد تنظيم كأس العالم للشباب مواليد 2003 لإندونيسيا أيضا عام 2023، كما أسند الفيفا تنظيم كأس العالم للناشئين مواليد 2006 عام 2023 لبيرو مع الغاء كأس العالم للناشئين هناك العام المقبل.
تشكيل روابط الأندية في يناير
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.
وأضاف مجاهد أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.
توجيه الشكر إلى مازن مرزوق
وجهت اللجنة الشكر للجنة مسابقات القسم الأول برئاسة مازن مرزوق وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل، في حين جاء القرار الثالث بتوجيه الدعوة لأندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.
فيفا يعتمد قائمة الحكام
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2021، على النحو التالي:-
حكام الساحة: محمود البنا-أمين عمر-أحمد الغندور- إبراهيم نور الدين- جهاد جريشة- محمد معروف-محمد عادل
الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال- أحمد حسام طه -تحسين أبو السادات-سمير جمال-يوسف البساطي- أحمد توفيق طلب- هاني عبد الفتاح
حكام الفيديو: محمود أبو الرجال- محمود عاشور- طارق مجدي
محكمات ساحة "كرة نسائية": شاهندة المغربي- نورا سمير
محكمات مساعدات "كرة نسائية": منى عطاالله- يارا عاطف-هنادي حسن-جمالات أحمد
حكام كرة الصالات: محمد حسن-طارق سامي-محمد حسن سلامة-محمد سيد بكر
حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي-أحمد نوفل-محمد أبو خاطر-محمد عبد المجيد
9 قرارات جديدة للجنة الثلاثية
قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد ما يلي:
أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.
ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.
ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.
رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.
خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.
سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.
ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.
تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
كما شهد عام 2020 مزيدا من الأحداث داخل مقر الجبلاية جاءت على النحو التالي:
*سداد مستحقات الحكام المتأخرة لأول مرة في تاريخ اتحاد الكرة رغم الظروف الصعبة وتوقف النشاط مؤخرا.
*تغيير لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد مجهود كبير ومشاورات مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لتتماشى مع اللوائح العالمية.
*اختيار الشكل الجديد لـ تيشيرت المنتخب المصري new design ليظهر القميص بصورة مميزة تليق بصورة المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.
* تنظيم مباراة السوبر المصري في الإمارات والحصول على عائد كبير في تنظيم مباراة واحدة بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي، وهى المرة الأولى التي يحصل الاتحاد على مبالغ إضافة إلى مميزات كثيرة سواء رفع المكافآت الخاصة بطرفي السوبر إلى 800 ألف درهم أو إقامة مباراة لقدامى الأهلي والزمالك أو سفر عدد كبير من موظفي الاتحاد تكريما لهم دون تحمل الاتحاد المصري أي مبالغ إضافية.
*تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من 225 ناديا إلى ١٣٤ ناديا فقط لتكون الجمعية العمومية أكثر قوة.
*عمل دورات تدريبية مع الاتحاد النرويجي في الكرة النسائية.
*الحصول من الأندية على معظم مديونياتها ووقف القيد لهم لحين السداد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة.
*الانتهاء من كافة الملفات الخاصة والنزاعات في لجنة شئون اللاعبين والحكم والفصل فيها وتنفيذها لأول مرة بعدد أكثر من 220 شكوى كانت موجودة في اللجنة لجميع الأندية واللاعبين وتم الفصل فيها جميعا وتسوية جميع النزاعات.
* الاستعانة بحكام سيدات في مباريات كرة القدم بالدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر للتماشى مع سياسة جميع دول العالم في إدخال السيدات للعبة الشعبية الأولى في العالم.
*التحضير لمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2021 بهدف الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس أحد أقدم الاتحادات في العالم.
وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري ابطال افريقيا وحصد فريق مصري اللقب القاري إلى جانب وصول فريق بيراميدز إلى نهائي كأس الكونفدرالية.