فاكهاني يمزق جسد زميله بمطواة بقرية دميرة بطلخا فى الدقهلية

اتهم تاجر فاكهة زميل له باصابته بجروح طعنية متعددة لخلافات بينهما علي مكان بيع الفاكهة بسوق قرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية





كان اخطار قد ورد لمركز طلخا يفيد بورود اشاره من مستشفى نبروه المركزي، بوصول كريم هاني زغلول محمد 33 عاما تاجر فاكهة، ومقيم قرية دميرة التابعه لمركز طلخا مصابا بجرح طعني بالظهر من الجهة اليسرى وآخر قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر ادعاء تعدٍ من آخرين.



وبانتقال ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم "محمد م. ع." 28 عاما تاجر فاكهة، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة " وإحداث إصابته وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافهما على أماكن بيع الفاكهة بسوق القرية.



وبتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم ،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة فتم التحفظ عليها .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15251 لسنة 2020 جنح مركز طلخا ، وجار العرض على النيابة العامة ، لمباشرة التحقيقات