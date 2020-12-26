ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فاكهاني يمزق جسد زميله بمطواة بقرية دميرة بطلخا فى الدقهلية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:44 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
اتهم تاجر فاكهة زميل له باصابته بجروح طعنية متعددة لخلافات بينهما علي مكان بيع الفاكهة بسوق قرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية .

كان اخطار قد ورد  لمركز طلخا يفيد بورود اشاره من مستشفى نبروه المركزي، بوصول كريم هاني زغلول محمد 33 عاما تاجر فاكهة، ومقيم قرية دميرة  التابعه لمركز طلخا مصابا بجرح طعني بالظهر من الجهة اليسرى وآخر قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر ادعاء تعدٍ من آخرين.

وبانتقال ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم "محمد م. ع." 28 عاما تاجر فاكهة، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة " وإحداث إصابته وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافهما على أماكن بيع الفاكهة بسوق القرية.

وبتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم ،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة  فتم التحفظ عليها .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15251 لسنة 2020 جنح مركز طلخا ، وجار العرض على النيابة العامة ، لمباشرة التحقيقات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد طبيب الإنسانية .. أبرز 20 تصريحا لـ هاني الناظر في 2020

علاجات منزلية لبرودة القدم في الشتاء .. لا يمكن تخطر ببالك

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية