اقتصاد الإمارات.. اعتماد الخطة التشغيلية لغرفة الشارقة للعام 2021





اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الخطة التشغيلية لعام 2021 تضمنت عددا من الأهداف أبرزها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال وتوفير الدعم الكامل له لتعزيز قدرته على تجاوز تحديات الظروف الراهنة .وقالت وكالة الأنباء الرسمية " وام" إن المجلس اعتمد اعلن عن التزامه التام بدعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المزيد من التسهيلات لها بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة مع العمل على تنمية صادرات الشركات في الإمارة لتعزيز تنافسيتها ونجاحها في الأسواق العالمية وزيادة المساهمة في حجم صادراتها.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لمجلس إدارة الغرفة الذي انعقد في مقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة و محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة و سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء.وبحث المجلس خلال الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أبرزها اعتماد الميزانية التقديرية للغرفة لعام 2021 ومتابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الإمارة بهدف الوقوف على التحديات التي تواجهه وتمكينه من تجاوزها من خلال مواصلة إطلاق المبادرات المتنوعة التي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الأداء المستدام للقطاع الخاص والحفاظ على نمو الأعمال واستقراره بالإضافة إلى إقرار الميزانية العامة لمركز إكسبو الشارقة 2021 ومناقشة عدد من قضايا التحكيم التي تداولها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي .. مستعرضًا أهم إنجازات المركز خلال الفترة الماضية من ضمنها إعداد كوادر بشرية مواطنة من خلال برنامج دبلوم التحكيم والذي بلغ فيه نسبة المواطنين المنتسبين له 95 في المائة .كما استعرض المجلس ما أنجز من أعمال في مشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية 10 الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنعكساتها الإيجابية على القطاع الصناعي بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور حملة "عروض الشارقة للتسوق" التي أطلقتها الغرفة مؤخرًا في دعم قطاع مراكز التسوق وتعزيز مرحلة الانتعاش التي بدء يشهدها قطاع التجزئة في إمارة الشارقة من خلال تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق وتعزيز المبيعات.وتناول المجلس خلال الاجتماع المشاريع الرئيسية التي ستعمل الغرفة على تحقيقها في الفترة المقبلة والمتمثلة في السعي الدؤوب لتسهيل ازدهار قطاعات الأعمال بالشارقة وخدمة أعضائها المنتسبين وتنمية شبكة علاقاتهم التجارية وتطويرها على الخارطة الدولية .وأكد عبدالله سلطان العويس أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتزمة بدورها تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة بما يرسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة الى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة بهدف دعم القطاع الخاص وتأمين بيئة محفزة لنموه بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات لإيجاد مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة.من جانبه استعرض محمد أحمد أمين العوضي عددا من دراسات الجدوى لبعض القطاعات الاقتصادية الواعدة وآلية العمل على تنظيمها والنهوض بها وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة مهمة لهذه القطاعات من خلال إطلاق مبادرات وبرامح مبتكرة تعمل على رفع كفاءة وإداء القطاعات الواعدة وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي لهذه القطاعات المستقبلية بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وجهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.وأشار سيف محمد المدفع إلى أهم ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية من مشاريع توسعية لمركز إكسبو الشارقة وأهمية ذلك في إيجاد منصات عرض مختلفة تخدم كافة القطاعات الاقتصادية .. متوجهًا بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة على الدعم الكبير الذي توليه الغرفة والمتابعة المستمرة لأعمال مركز إكسبو الشارقة ما ساهم في تعزيز تنافسية المركز ودوره في وضع إمارة الشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية.وأكد المدفع على الدور الهام والمؤثر لقطاع المؤتمرات والمعارض في الحياة الاقتصادية للدول وفي زيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ..لافتًا إلى أن العام القادم سيكون عامًا استثنائيًا للمركز على صعيد تكثيف تنظيم المعارض المتخصصة وذلك في ضوء النجاح الذي حققه المركز في سلسلة المعارض التي نظمها مؤخرًا من خلال إعادة تطويع خدماته واتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لضمان أقصى درجات الوقاية حرصا على سلامة الموظفين والعارضين والزوار