التنمية المحلية: رصد 10 آلاف مخالفة متنوعة لقرارات مواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم رصد 10 آلاف حالة مخالفة متنوعة لقرارات مواجهة كورونا، فضلا عن عدم الالتزام بمواعيد الغلق.





وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن غرفة عمليات التنمية المحلية متواصلة مع كافة غرف العمليات على مستوى كل المحافظات المصرية، حيث يكون هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.





لفت إلى أن هناك توجيهات بالتعامل بحزم مع مخالفي إجراءات وقرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا.





وأشار إلي أنه تم رصد أكبر عدد من حالات المخالفة في محافظة لقاهرة، يليها الإسكندرية، ثم الغربية، لافتا إلى أنه تم رفع عشرات الملايين من أطنان المخلفات الطبية من مستشفيات المحافظات والترع والمصارف.



