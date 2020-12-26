الأعلى للجامعات يقر مجموعة البرامج العلمية المُتخصصة الجديدة بآداب سوهاج

قال الدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج ، إن لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وافقت على مجموعة من البرامج العلمية المُتخصصة الجديدة منها برنامج المساحة البحرية والخرائط بعد إجراء التعديلات المطلوبة.





وأوضح أن البرنامج يؤهل دارسيه للعمل في المواني البحرية وفي إعداد الخرائط البحرية والعمل في حماية المواني والمرافق وإدارة المخاطر البحرية، وكذلك العمل في المناطق اللوجستية التي تخدم أغراض الملاحة البحرية.





وأضاف "مصلح" أن المجلس وافق على تشكيل لجنة لبرنامج المسرح بنظام الساعات المعتمدة، وأن هذه البرامج خاصة بمصروفات، مُشيرًا إلى أن لجنة قطاع الآداب وافقت على تغيير مسمى قسم التاريخ بالكلية إلى "التاريخ والحضارة" بناء على اقتراح قُدم من الدكتور ممدوح محمد حسن، رئيس قسم التاريخ بجامعة سوهاج.





اقرأ أيضاً:





ولفت عميد الكلية إلى أن الكلية تسير في برامجها العلمية المُتخصصة وفقًا لمتطلبات الجودة وبالطريقة التي تُحقق السياسة العامة للجامعة والتعليم العالي في مصر، جاء ذلك خلال مُشاركة الدكتور كريم مصلح صالح، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم السبت.



