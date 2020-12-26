التنمية المحلية: تلقي 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء

أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، علي استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر، مضيفا:" تلقينا 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء وهذا إنجاز كبير".





وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البحيرة تأتي في أول مركز كأكبر محافظة بها نسبة تلقي طلبات للتصالح في مخالفات البناء ".





وتابع خالد قاسم:" على جميع المواطنين اقتناص فرصة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر ".





وأكمل خالد قاسم:" المؤسسات الخيرية تقوم بدور كبير في تقديم طلبات التصالح لغير القادرين ".





ولفت خالد قاسم:" من قدم جدية التصالح في مخالفات البناء سوف تقوم اللجان بإجراء عملية التقييم وفقا للرسومات الهندسية".