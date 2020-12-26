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التنمية المحلية: تلقي 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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هاني حسين
أكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، علي استمرار  تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر، مضيفا:" تلقينا 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء وهذا إنجاز كبير".

وأضاف خالد قاسم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البحيرة تأتي في أول مركز كأكبر محافظة بها نسبة تلقي طلبات للتصالح في مخالفات البناء ".

 وتابع خالد قاسم:"  على جميع المواطنين اقتناص فرصة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر ".

وأكمل خالد قاسم:" المؤسسات الخيرية تقوم بدور كبير في تقديم  طلبات التصالح  لغير القادرين ".

 ولفت خالد قاسم:" من قدم جدية التصالح في مخالفات البناء  سوف تقوم اللجان بإجراء عملية التقييم وفقا للرسومات الهندسية".
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