ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:16 م
حياة عبد العزيز
حذرت الدكتورة آنا شيكون استشاري الجلدية وخبيرة العناية بالبشرة، أن الاستحمام لفترات طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على الجلد والشعر والأظافر، لأنه يجففها كثيرًا.

وأكدت أن وقت الاستحمام المثالي هو من خمس إلى 15 دقيقة ، ومرة ​​واحدة في اليوم على الأكثر.

وتابعت إنه حتى الاستحمام الطويل بالماء الفاتر يمكن أن يجفف الجلد عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية منه، هذا يمكن أن يترك تشققات في الجلد، مما يسهل على الميكروبات دخول الجسم.

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة وفقا لموقع "novosti"،  أنه يمكنك فعل ذلك بالماء البارد ، لأنه "يقلل من الآثار السلبية للماء على الجلد"، ولكن حتى الاستحمام بالماء البارد لا ينبغي أن يستغرق وقتًا طويلًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سحر.. تعرف على فوائد قشر الرمان المجفف للبشرة

تحضير البشرة قبل المكياج بالمرطبات والأقنعة

كيفية منع الإصابة بمشاكل البشرة في الشتاء

تصيبك بالأمراض .. 5 أخطاء تجنبها أثناء الاستحمام في الشتاء

علاج البشرة الجافة في الشتاء.. بالوصفات والأعشاب

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

ترشيحاتنا

كورونا أشد فتكًا | تحذير شديد من منظمة الصحة.. وهذا مصير الدراسة

العامري فاروق وطاهر أبوزيد وعلاء ميهوب في حفل نجل علاء عبدالصادق.. صور

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

سلالة فيروس كورونا الجديدة.. 5 علامات تطلب العزل الفوري

بعد كسر ساقه.. عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد السكندري

بعد تخطيها الألف في مصر.. الصحة: ذروة إصابات كورونا ستكون في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق