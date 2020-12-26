طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

حذرت الدكتورة آنا شيكون استشاري الجلدية وخبيرة العناية بالبشرة، أن الاستحمام لفترات طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على الجلد والشعر والأظافر، لأنه يجففها كثيرًا.





وأكدت أن وقت الاستحمام المثالي هو من خمس إلى 15 دقيقة ، ومرة ​​واحدة في اليوم على الأكثر.





وتابعت إنه حتى الاستحمام الطويل بالماء الفاتر يمكن أن يجفف الجلد عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية منه، هذا يمكن أن يترك تشققات في الجلد، مما يسهل على الميكروبات دخول الجسم.





وأضافت خبيرة العناية بالبشرة وفقا لموقع "novosti"، أنه يمكنك فعل ذلك بالماء البارد ، لأنه "يقلل من الآثار السلبية للماء على الجلد"، ولكن حتى الاستحمام بالماء البارد لا ينبغي أن يستغرق وقتًا طويلًا.