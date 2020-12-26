جيهان مديح: المشير طنطاوي اختار اسم حزب مصر أكتوبر.. وعزة مصطفى: سافكر في الانضمام له

قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنه تم إشهار الحزب منذ سنة 2011.





وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" توليت رئاسة الحزب في 2018".





وتابعت جيهان مديح:" اسم حزب مصر اكتوبر ، اختاره المشير حسين طنطاوي"، مضيفة: "التقيت السفير الروسي بالقاهرة والذي أبدى سعادته بتولي سيدة رئاسة حزب".





واكملت جيهان مديح:" السفير الروسي تحدث معي عن تمكين المرأة، واكد أن المرأة المصرية تم تمكينها بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ".



