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جيهان مديح: المشير طنطاوي اختار اسم حزب مصر أكتوبر.. وعزة مصطفى: سافكر في الانضمام له

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنه تم إشهار الحزب منذ سنة 2011. 

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" توليت رئاسة الحزب في 2018".

وتابعت جيهان مديح:" اسم حزب مصر اكتوبر، اختاره المشير حسين طنطاوي"، مضيفة: "التقيت السفير الروسي بالقاهرة والذي أبدى سعادته بتولي سيدة رئاسة حزب".

واكملت جيهان مديح:"  السفير الروسي تحدث معي عن تمكين المرأة، واكد أن المرأة المصرية تم تمكينها بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

ومن جانبها  قالت الإعلامية عزة مصطفى،:" سوف أفكر في الانضمام إلى حزب مصر اكتوبر لدعم المرأة".
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