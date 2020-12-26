قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.





ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا باستاد السويس في السابعة والنصف من مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





وجاءت القائمة المختارة على النحو الآتي:





حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي





خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري



