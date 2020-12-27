انخفاض أسعار الأسماك 30 % فى الإسماعيلية وتوفير 500 ألف طن .. شاهد

شهد سوق السمك بوسط مدينة محافظة الاسماعيلية ، حالة من الركود، رغم انخفاض الأسعار لنحو ٣٠٪؜؜، وأرجع التجار ذلك إلي تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا ووقف التصدير وإنخفاض دخل الأفراد.





من جانبه اكد خضر القماش بائع جملة وتجزئة بسوق الاسماك في تصريحات خاصة لصدي البلد، انخفاض اسعار الاسماك مقارنة بالعام الماضي بنسبة ٣٠٪؜، نتيجة وقف التصدير للخارج وهو ما ادي الي زيادة العرض مع قلة الطلب.





وارجع القماش، انخفاض اسعار الأسماك إلى التنمية التي شهدها مجال الاستزراع السمكي بتدشين المشروع القومي في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه طفرة في المعروض من الاسماك بنسبة تصل الي توفير ٥٠٠الف طن اسماك خلال السنوات القليلة الماضية.





كما لفت القماش الي تاثير جانحة كورونا في موجتها الثانية علي انخفاض دخل الافراد وخاصة عمال اليومية، وبالتالي نقص الطلب علي اللحوم والاسماك، وهو ما ادي الي حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والمعروض.





وعن أسعار الأسماك بسوق السمك بالإسماعيلية، وصل سعر كيلو القاروص ل٥٠ جنيها، وتراوح سعر السمك البلطي من ١٥ ل ٢٠ جنيها للكيلو، البوري من ٤٥ ال ٦٠ جنيه ، والجندوفلي تراوح من ١٥ الي ٢٥ جنيها، والجمبري من ٨٠ إلى ١٣٠ جنيها، الدنيس ٩٠ جنيها، والقواع المخلية المميزة ب ٥٠ جنيها.





واتجه بعض تجار الأسماك بالسوق إلى عمل وجبات جاهزة، باسعار مخفضة، لتعويض خساراتهم بعدما شهد حركة بيع الأسماك الطازجة ركودا واضحا.





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