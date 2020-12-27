الممشى السياحي بأسوان يرى النور قريبا .. على مساحة 1050 فدانا .. يضم محال ومطاعم ومرسى ومشايات.. ومنطقة "المارينا" في أحضان النيل

المرحلة الأولى لمشروع الشريط النهرى على مساحة 181 فدانا

يضم المسرح المكشوف على مساحة 5.5 فدان ويتسع لـ3 آلاف متفرج

نسبة التنفيذ 97% والانتهاء من التنفيذ نهاية مارس القادم









تشهد محافظة أسوان مجموعة من المشروعات السياحية التى يجرى تنفيذها بالبر الغربى بمدينة أسوان الجديدة في إطار تجميل بلاد الذهب ودعم السياحة.









وتحول تلك المشروعات المدينة العريقة لبانوراما جمالية ولتكون نافذة على العالم وتصبح فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها.









ومن أبرز تلك المشروعات مشروع الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، حيث يعتبر خطوة على طريق التنمية والمواجهة لصفحة نهر النيل الخالد





المشروع يجرى إنشاؤه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، وتشمل المرحلة التنفيذية الأولي لمشروع الشريط النهرى، والتى تقام على مساحة 181 فدانا، منطقة فيلات "القرية الأولى" بمساحة 14 فدانا، وجار تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من دور "أرضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور"، ومنطقة فيلات "القرية الثانية"، بمساحة 19 فدانا، تتكون من 80 فيلا, وجار أيضا تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.









وفي هذا السياق قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، بأن نسبة التنفيذ فى مشروع الممشى السياحى المطل على النيل بالمدينة غرب أسوان بلغ نحو 97% ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس القادم .









وأكد أن مشروع الممشى السياحى جار تنفيذه بطول 6 كيلو مترات، منها 1800 متر بالجزء الشمالى لكوبرى أسوان الملجم، و4200 متر بالجزء الجنوبى للكوبرى، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة "المارينا" - إحدى مناطق الممشى - بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.









وأوضح رشاد، أن الممشى السياحى يضم مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبرى مشاة، وبلغت نسبة تنفيذ المسرح 30%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل.









وقال إنه تم استلام منطقة الفيلات ابتدائيا، ويبلغ عددها 66 فيلا، بجانب تفقد الفيلات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 84 فيلا، موزعة على موقعين، وبلغت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 65%.









وكان قد قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يوم الإثنين الماضى بتفقد مشروع الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز المدينة .









وقد شملت الجولة التفقدية لوزير الإسكان، مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى، بطول 1500 متر، وكذا الحديقة النيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وتتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع اهالى أسوان .







