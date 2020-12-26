مدير صندوق العشوائيات: ضخ 82 مليار جنيه لتطوير الأسواق والمناطق الخطرة..صور

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إن مصر بذلت جهدا كبيرا في تطوير العديد من المناطق الشعبية، مؤكدا أن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تقدر بحوالي 318 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 53 منطقة وجار العمل فى 79 منطقة اخرى.









واوضح صديق أنه وفقا لرؤية مصر 2030 سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية غير المخططة بالاضافة الى تخصيص 38 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة و 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية على مستوى المحافظات بالإضافة إلى البدء فى مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية وإنشاء مدن جديدة على غرار مشروع الاسمرات وبشائر الخير بتكلفة 200 مليار جنيه.





وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من المشروعات فى ربوع مصر منها المرحلة الخامسة لمشروع بشائر الخير ومعا فى مدينة السلام ومشروع حلايب وشلاتين بجنوب مصر ومنطقة الخيالة فى مصر القديمة ومدينة العمال فى المنيا وغيرها من المشروعات الجديدة فى المحافظات.





جاء ذلك خلال تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أعمال تطوير منطقة كابلات الضغط العالي بحي شرق شبرا الخيمة.





قال محافظ القليوبية أن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات تأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة مشيرا الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة سكنية بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه.





وأضاف المحافظ أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة ، مؤكدا أنه مع الانتهاء من تحويل الضغط العالي لكابلات أرضية ستصبح القليوبية خالية من المناطق غير الآمنة والتي كانت تتسبب في العديد من الحوادث.





واكد أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 11000 أسرة كانت مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالى "و التي كانت تتسبب في العديد من الحوادث، وأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة فقد تم التنسيق بين المحافظة والصندوق ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة وتم إعداد خطة لإحلال ذلك الخط الهوائي بآخر أرضي يمر بالكامل بنطاق محافظة القاهرة وبناء عليه فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الأربعة وتم تنفيذ المشروع و إحلال الخط وهو ما يعمل على تأمين تلك المناطق و إزالة الخطورة عنها.





كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية وأقتصادية تهدد امن المجتمع مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه تحملها الصندوق بالكامل وأن هذا المشروع يعمل على إزالة الخطورة عن عدد 15 منطقة غير آمنة منهم 11 منطقة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وهم (خلف نادى البلاستيك- إبراهيم لطفى –عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفيلا- بهتيم – عزبة المرجوشى –مساكن إسكو –عزبة العرب)وعدد 4 مناطق بنطاق مناطق السد العالي والسلام بمحافظة القاهرة.