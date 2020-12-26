ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

راشفورد يحقق رقما مميزا من مواجهة يونايتد وليستر سيتي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:47 م
راشفورد
راشفورد
Advertisements
القسم الرياضى
حقق ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد رقما مميزا من خلال مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المواجهة التي أقيمت على ملعب كينج باور بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل راشفورد هدفه رقم 50 مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج، وأصبح ثالث أصغر لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف مع الشياطين الحمر في البريميرليج بعمر 23 عامًا و 56 يومًا.

ويعد واين روني هو أصغر لاعب يسجل 50 هدفا للشياطين الحمر في البريميرليج بعمر (22 عاما و157 يوما)، ويأتي في المركز الثاني البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر (22 عاما و341 يوما).

وارتفع رصيد يونايتد بعد التعادل إلى النقطة 27 في المركز الثالث، بينما رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ 31 نقطة والذي سيلاقي في الجولة الحالية وست بروميتش ألبيون غدا على ملعب أنفيلد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة ويفوز على إيفرتون 3 - 1.. فيديو

مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا على شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

شوط أول ..تعادل ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مواجهة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

وكيل بن شرقي وأوناجم يحسم مصير الثنائي مع الزمالك.. ويهاجم أمير مرتضى

بدء فورى للمرحلة الأولى.. السيسي يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1000 قرية

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

وزير التعليم العالي يحسم قرار انتظام الدراسة وامتحانات منتصف العام

شاهد .. لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف وابنهما أدهم

Advertisements

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

خاص .. فرانس فوتبول تحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

أخيرًا لقد خرج الفيروس.. أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول

الأهلي يعلن شفاء موسيماني من كورونا وزوال أعراض الفيروس عن ثلاثي الفريق

النادي الفرنسي يغري مصطفى محمد بـ 4 ملايين دولار

العامري فاروق وطاهر أبوزيد وعلاء ميهوب في حفل نجل علاء عبدالصادق.. صور

بعد كسر ساقه.. عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد السكندري

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

شاهد|أول صورة لـ محمود الخطيب بعد وصوله دبي لحضور حفل جلوب سوكر

أخبار الرياضة.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي.. الشناوي يتفوق على صلاح في استفتاء CNN.. وهذا مصير بن شرقي وأوناجم مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق