دليل بصري.. أخصائية أورام تكشف عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

وجدت دراسة جديدة أن سرطان الأمعاء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها بين الأشخاص، ويمكن رصد علامة تحذير رئيسية لسرطان الأمعاء على ورق التواليت.









وقالت الدكتورة ديانا تايت، أخصائية الأورام السريرية في مستشفى كرومويل: "يشعر الناس بالحرج الشديد عند التحدث عن حركات الأمعاء





وتابعت وفقا لموقع "express"، أن ورق التواليت الخاص بك قد يحمل دليلًا بصريًا.





تشرح قائلة: "من السمات الرئيسية التي يجب البحث عنها عندما يكون هناك دم أحمر فاتح في البراز ، يمكن إما خلطه مع البراز أو على ورق التواليت بعد المسح.





وأضافت غالبًا ما يكون الدم الأحمر الفاتح في البراز مرتبطًا بالبواسير، ولكن إذا استمر أو إذا حدث لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، فيجب أن يفحصك الطبيب في أقرب وقت ممكن لأنه قد يكون علامة على الأمعاء سرطان."





وفقًا للدكتور تايت، إذا كان لون برازك أحمر غامق أو أسود، فيمكن أن يكون أيضًا علامة تحذير على وجود خطأ ما.





وأوضحت بينما يمكن أن يحدث بسبب التغييرات في نظامك الغذائي ، يمكن أن يشير البراز الأسود أيضًا إلى نزيف من مكان ما داخل الجهاز الهضمي ، لذلك يجب عليك التحدث إلى الطبيب لمعرفة سبب ذلك".