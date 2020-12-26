يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .. دراسة تنصح بإتباع هذا النظام الغذائي

كشفت دراسة جديدة أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويطيل العمر.





يعتمد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على الأطعمة الموجودة بشكل طبيعي في دول مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا التي تقع حول البحر الأبيض المتوسط.





تشتهر كل من هذه البلدان بنكهاتها المختلفة إلى حد ما ، ولكن هناك بعض الميزات المشتركة التي يمكن دمجها لإضفاء بعض أشعة الشمس على تغذية الفرد على مدار السنة.





ارتبط التمسك بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي لمدة 12 شهرًا بتغييرات مفيدة في ميكروبيوم الأمعاء ووقف فقدان التنوع البكتيري.





لاحظ الباحثون زيادة في أنواع البكتيريا المرتبطة سابقًا، مثل سرعة المشي وقوة قبضة اليد، وتحسين وظائف المخ، مثل الذاكرة.





كما ارتبط اتباع النظام الغذائي بانخفاض إنتاج المواد الكيميائية المسببة للالتهابات التي قد تكون ضارة.





وقال الباحثون إن النتيجة الأكثر إثارة للدهشة كانت "اتساق ارتباطات علامات الميكروبيوم المعدلة بالنظام الغذائي مع العلامات البيولوجية للشيخوخة.





بدلًا من استخدام الدهون المشبعة مثل الزبدة أو زيت جوز الهند، استخدم زيت البحر الأبيض المتوسط ​​مثل زيت الزيتون.





هذا التغيير البسيط مهم لأن الدهون المشبعة تزيد من LDL (الكوليسترول الضار) في الدم والذي إذا تم رفعه لفترة طويلة يمكن أن يسد الشرايين مما قد يؤدي إلى أمراض القلب.





ونصح الخبراء وفقا لموقع "express"، بالإكثار من تناول الفاكهة والخضروات.





لا يقتصر الأمر على أن النظام الغذائي المتنوع في الفواكه والخضروات يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها فحسب ، بل يحتوي أيضًا على أجزاء من الألياف التي تحافظ على صحة أمعائك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.





تميل الكثير من وجبات البحر الأبيض المتوسط ​​إلى التركيز على الخضار والبقوليات بدلًا من مصادر البروتين مثل اللحوم الحمراء.





الوجبة المثالية هي تلك التي تحتوي على العديد من الخضروات المختلفة.