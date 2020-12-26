أميرة موناكو تظهر مع زوجها بعد فضيحة إنجابه من صديقته سرا .. صور

نشرت شارلين أميرة دولة موناكو ، اليوم ، صورة بمناسبة عيد الميلاد مع زوجها الأمير ألبرت في استعراض واضح لترابطهما، وذلك بعد مزاعم أن الأمير سيمثل أمام المحكمة في العام الجديد لمواجهة الادعاءات بأنه أنجب طفلًا ثالثًا من صديقته سرية.





كانت الملكة البالغة من العمر 42 عامًا ترتدي سترة رمادية دافئة وهي تقف أمام شجرة عيد الميلاد الكبيرة مع ابنتها الأميرة جابرييلا ، البالغة من العمر ستة أعوام ، وزوجها الأمير ألبرت 62 ، وشقيقته الأميرة ستيفاني ، 52 عام، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل.





استعادت شارلين تسريحة شعرها الجديدة ، التي ظهرت لأول مرة في مونتي كارلو في وقت سابق من هذا الشهر.





أظهرت لقطة ثالثة منفردة لشارلين، وهي تقبل كلب العائلة الأليف ، بينما كانت ترتدي أقراطًا من اللؤلؤ ومنحت المعجبين صورة عن قرب لتصفيفة شعرها الجديدة.





في وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشرت شارلين صورة تظهر فيها مبتهجة مع زوجها في يوم عائلي على الطراز الغربي مع توأمهما.





تلقى الأمير ألبرت خطابا مكتوبا بخط اليد من الطفل ، الذي يبلغ من العمر الآن 15 عامًا ، في سبتمبر من هذا العام يقول فيه: "لا أفهم لماذا نشأت بدون أب ، والآن بعد أن وجدتك ، لا تريد رؤيتي".





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم الأوراق القانونية أيضا ، حيث دعا محامو الأمير ألبرت إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي، تمامًا كما فعل قبل أن يتم تحديده أخيرًا على أنه أب لطفلين غير شرعيين ولدوا في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.