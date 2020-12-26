مصرع ربة منزل ونجلتها صدمتهما سيارة ميكروباص على طريق سندوب أجا

لقيت ربة منزل ونجلتها مصرعهما صدمتهما سيارة ميكروباص على طريق سندوب أجا أمام قرية نقيطه التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية

ورد إخطار يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم ومتوفين على طريق سندوب أجا أمام قرية " نقيطة" التابعه لمركز المنصورة .



وبانتقال الضباط وبالفحص يبين أنه حال سير السيارة رقم د ق ر ٢٤١٥ أجرة " ميكروباص قيادة المدعو فتحى صلاح المرسى الحكيم ٥٨ عاما سائق ومقيم بندر بلقاس باتجاه المنصورة وبمكان الحادث اصطدم بكل من أم ابراهيم عثمان إبراهيم ٠ ٧ عاما ربة منزل ومقيمة شارع مستشفى الصدر " دائرة قسم أول المنصورة و نجلتها عبير حسن ابراهيم السيد ٤٠ عاما ربة منزل ومقيمة شارع " عبدالسلام عارف " دائرة قسم أول المنصورة حال عبورهما الطريق مما ادى الى وفاتهم وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى .



وبسؤال كل من نجل المتوفاة الاولى محمد حسن إبراهيم السيد ٣٥ عاما عامل ، ومقيم شارع " مستشفى الصدر" دائرة قسم أول المنصورة وزوج المتوفاة الثانية هيثم السيد محمد ٤١ عاما نقاش ومقيم شارع " عبدالسلام عارف " دائرة قسم أول المنصورة أيدا مضمون الفحص ، واتهما قائد السيارة بالتسبب في وفاتهما وبسوال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصدا منه .





ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٧٥٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة المنصورة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .