مناسب للاستثمار ويوفر فرص العمل رغم ركود كورونا وتأثيره دوليا..أبرز مزايا قرار تثبيت سعر الفائدة بالبنوك..مواجهة التضخم أهم الاجراءات

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع لها عن آخر العام والمحدد اليوم، دون أي تغيير، وذلك للمرة الأولي منذ شهرين سابقيين.قال " أبوزيد" لـ"صدي البلد"، إن البنك المركزي المصري منذ مارس الماضي اتخذ عددا من القرارات الشجاعة لضبط السوق المصرفي وحتي يخرج من بداية أزمة كورونا بأقل الخسائر التي عاني منها الاقتصاد العالمي والناشئ؛ مشيرا إلي أنه لا يمكن اغفال تأثر الاقتصاد المصري بنكبة فيروس كورونا ولكن ينبغي النظر للنصف الممتلئ من كأس المياه كان ابرزها المحافظ علي معدلات النمو حتي وان كانت منخفضة بالاضافة لخفض اسعار الفائدة 3% دفعة واحدة لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار بل وتم اطلاق مبادرات تجاوزت ربع تريليون جنيه لدعم القطاعات الصناعية والمقاولات والسياحة .



واشار الي ان تثبيت سعر الفائدة حاليا من شأنه توصيل رسالة للمستثمرين بانه برغم تضرر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا، بأن الوضع آمن لضخ الاستثمارات المباشرة لشرايين الاقتصاد القومي وهو من شأنه فتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد لامتصاص صدمات الاسواق ويدعم ايضا توجهات الدولة نحو دعم الصادرات المصرية.



واعلن البنك المركزي المصري خلال الخميس الماضي، وصول .سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75%.



كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.7%.



وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن قرار تثبيت سعر الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم.



وذكر إن معدل التضخم السنوي الاساسي ارتفع بصورة طفيفة مسجلا 4% بعد ان كان وصل إلي 3.9% في اكتوبر من نفس العام وهو ما يشير الي استمرار احتواء الموجات التضخمية.



ويتوقع البنك المركزي المصري ان تسجل معدلات التضخم معدلات احادية بنسبة 6% في الربع الأخير من العام الجاري وتعتمد علي درجة انحراف محتمل في المعدلات المستهدفة بشكل اساسي علي درجة انخفاض اسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة بخلاف التغيير في البنود الأخري

اشار التقرير الي اتهاذ البنك المركزي اجراءات استباقية بدءا من اجتماعات السياسيات النقدية الطارئ في منتصف مارس الماضي الذي قرر البك المركزي حينها تقليص اسعار الفائدة بواقع 3% كاجراء استثنائي مما ساهم في تنشيط الاقتصاد بكافة قطاعاته خصوصا قطاعي الاعمال العام والخاص والقطاع العائلي بالاضافة لمبادرات البنك المركزي التي تم اطلاقها للاعتماد علي الانتاج المحلي والمحافظة علي معدلات البطالة المنخفضة واستتبعها تقليص في اسعار العائد الاساسي لدي البنك المركزي بواقع 0.5% في اجتماعي 24 سبتمبر و12 نوفمبر الماضين و هو ما ساعد في احتواء الموجات التضخمية المتوقعة علي المدي المتوسط.



وأشار التقرير إلي أنه تم خفض اجمالي لكل من سعر عائدي الايداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 4% منذ بداية العام الجاري وحتي نهايته مما ساهم في دعم الاقتصاد القومي.



وأشار التقرير إلى ان معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي حققت 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام الجاري مرتفا عن سالب 1.7% في نفس الربع من العام السابق له، اذ سجلت معدلات النمو 3.6% بصورة مبدئية في العام المالي الماضي مقارنة بـ 5.6% في العام السابق له، رغم تباطوء معدلات النمو بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.



وأوضح أن معظم المؤشرات الاولية من ناحية الطلب في التعافي العام مع تراجع معدلات البطالة الي 7.3% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري كأدني معدل تاريخيا منذ الربع الثاني من نفس العام.

أوضح " أبوزيد" أن البنك المركزي المصري انحاز بقوة للمواطنين وللاقتصاد القومي بهدف التنمية رغم قتامة المشهد بسبب وباء كورونا والذي عاني منه اعتي الكيانات الاقتصادية في العالم وفطنته الحكومة المصرية و الجهاز المصرفي في وقت مبكر وتحركت علي اساسه لانقاذ الموقف.