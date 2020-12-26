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مكون رئيسي للانتاج.. اتحاد الصناعات يطالب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال طارق جيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر الغاز للمصانع كان بـ 7 دولارات وانخفضت أسعاره مرتين، مضيفا:" سعر الغاز للمصانع حاليا 4.5 دولار ونطالب بتخفيض جديد لأسعار الغاز للمصانع".

وأضاف  طارق جيوشي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الغاز مكون رئيسي للانتاج في المصانع وله تكلفة، وهناك قرار رسوم إغراق وننتظر رفع رسوم الإغراق على المصانع كي تتمكن المصانع من مواجهة فيروس كورونا وتخفيض التكاليف على المصانع".

وتابع طارق جيوشي:"  وفقا للأسعار العالمية ما زال سعر الغاز للمصانع مرتفعا، في ظل ارتفاع التكاليف على المصانع واستيراد معظم المواد الخام".

وأكمل طارق جيوشي:"  تكاليف المواد الخام عالميا ارتفعت  وسعر الحديد ارتفع مرتين مؤخرا طبقا للأسعار العالمية في ظل انتشار جائحة كورونا عالميا ".

ولفت طارق جيوشي:"  هناك رسوم إغراق على طن الحديد يتسبب في عبء على مصانع الحديد والصلب، ونطالب وزارة الصناعة والتجارة إزالة الرسوم ولدينا مصانع متوقفة عن العمل بشكل كامل يبلغ عددهم حوالي 10 مصانع وتلك المصانع كانت تنتج بشكل جيد".

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