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جامعة عين شمس: نساهم بـ 4 مستشفيات عزل لنحو 224 مريضا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور شريف محسن المنسق العام لمستشفيات عزل جامعة عين شمس ومدير مستشفي عزل العبور، إن مستشفي العبور هي من أولي المستشفيات التي عملت كعزل لمرضي كورونا.

وتابع محسن  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :"  جامعة عين شمس خصصت 4 أماكن للعزل وهى "مستشفى العبور، والمستشفى الميداني، ومستشفى الباطنة، ومستشفى طب المسنين".

وأردف:"نقدم الخدمة في جامعة عين شمس لحوالي 224 مريضا منهم حوالي 102 مريض في الرعاية المركزة وباقي المرضي في الأقسام الداخلية".

وأكد  ضرورة التزام المواطنين والأخذ بكافة الإجراءات الوقائية، لأن الوضع الآن أصبح مخيفًا، وأصبحت الإصابات في الدوائر القريبة المحيطة بكل مواطن.
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