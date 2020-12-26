من 8 لـ16 مليار جنيه.. هندي: مضاعفة الدولة لميزانية الأزهر دليل دعمها لرسالته





وتابع هندى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، موازنة الأزهر الشريف كانت منذ 6 سنوات تبلغ 8.4 مليار جنيه فى 2014، وقفزت لـما يقرب من 16 مليار جنيه، أى الضعف، مما يؤكد دعم الدولة المصرية لرسالة الأزهر الشريف.





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدولة تتحمل الطلبة الوافدين كاملة.





وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه يعمل على توضيح وفضح جميع الانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني التي تشمل مصادرة الأراضي وتهويدها، وهدم المنازل، وفرض القوانين الجائرة على أصحاب الأرض، وطردهم منها والتي تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وحذّر المرصد مرارًا من استغلال سلطات الاحتلال الصهيوني للصمت الدولي لتواصل إلحاق الأذي بالفلسطينيين والتنكيل بهم؛ ونبه مرصد الأزهر أنه على المجتمع الدولي اليقظة لخطط الاحتلال المعلنة، غير القانونية لإنهائها، كما شدد على أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي، داعيًا إلى اتخاذ التدابير بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي دعمًا للحق الفلسطيني المسلوب.

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر اخذ فكره من الدولة الوطنية المصرية التى تعبر عن الوسطية، كما أخذت الدولة المصرية من الازهر الشريف، التدين الوسطي البعيد عن المغالاة.