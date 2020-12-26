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اتحاد الصناعات: قرار إيقاف استيراد السيراميك موفق.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال طارق جيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إيقاف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة ٣ شهور قرار موفق.

وأضاف  طارق جيوشي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر تعتبر أكبر دولة مستهلكة للسيراميك والبورسلين في الشرق الأوسط".

وتابع طارق جيوشي:"  وفقا للأسعار العالمية ما زال سعر الغاز للمصانع مرتفعا، في ظل ارتفاع التكاليف على المصانع واستيراد معظم المواد الخام".

وأكمل طارق جيوشي:"  تكاليف المواد الخام عالميا ارتفعت  وسعر الحديد ارتفع مرتين مؤخرا طبقا للأسعار العالمية في ظل انتشار جائحة كورونا عالميا ".

ولفت طارق جيوشي:"  هناك رسوم إغراق على طن الحديد يتسبب في عبء على مصانع الحديد والصلب، ونطالب وزارة الصناعة والتجارة إزالة الرسوم ولدينا مصانع متوقفة عن العمل".
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