اتحاد الصناعات: قرار إيقاف استيراد السيراميك موفق.. فيديو

قال طارق جيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إيقاف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة ٣ شهور قرار موفق.





وأضاف طارق جيوشي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تعتبر أكبر دولة مستهلكة للسيراميك والبورسلين في الشرق الأوسط".





وتابع طارق جيوشي:" وفقا للأسعار العالمية ما زال سعر الغاز للمصانع مرتفعا، في ظل ارتفاع التكاليف على المصانع واستيراد معظم المواد الخام".





وأكمل طارق جيوشي:" تكاليف المواد الخام عالميا ارتفعت وسعر الحديد ارتفع مرتين مؤخرا طبقا للأسعار العالمية في ظل انتشار جائحة كورونا عالميا ".





ولفت طارق جيوشي:" هناك رسوم إغراق على طن الحديد يتسبب في عبء على مصانع الحديد والصلب، ونطالب وزارة الصناعة والتجارة إزالة الرسوم ولدينا مصانع متوقفة عن العمل".