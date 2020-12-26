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فن

أنغام تطرح فيديو كليب "أناني" على اليوتيوب .. شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:11 م
انغام
انغام
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محمد بدران

طرحت الفنانة أنغام، اليوم الجمعة، كليب أغنيتها الخليجية الجديدة، «أناني»، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت أنغام مقطعا من الأغنية وعلقت عليها: " أناني ويسعدك إني أعاني #أنغام #أناني
شوفوا كليبات البوم #مزح كاملة على قناة روتانا علي اليوتيوب اللينك في البايو 🔼".

ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، وهم "مزح" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و"أناني" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"طاولة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر ، و"ثلاثة حروف" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"آخر لقاء" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"تسلم يدينه" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"أسمك حبيبي" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و"غريب" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.

تحيى المطربه أنغام حفلًا كبيرًا بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات. 

وتغنى أنغام بالحفل لأول مره على المسرح أغانى ألبوم مزح بعد نجاحه الكبير ومنهم مزح غريب ألف أسف لاتستغرب لايقين أدور أسمك حبيبى أنانى لاتهجى قلب معى أكتب لك تعهد عمرى معاك ياريتك فاهمنى حاله خاصه جدا حته ناقصه ولادبلت مطمنه هدنه بتوصفنى بتكسفنى بعتلى نظره بقول نسياك أساميك الكتيره بخاف أفرح سيدى وصالك أتمنى له الخير بين البينين. 

يصاحب أنغام بالحفل راندا رياض مديره أعمالها كما يصاحبها بالحفل الفنان الأماراتى الكبير حسين الجسمى.

جدير بالذكر ان أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الأجتماعى والأجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 


على جانب أخر نفت أنغام اصابتها بكورونا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تَرَهما أبدا بسبب ظروف كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة.

وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي  شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".

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