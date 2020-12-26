ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة تستجيب لمطلب أحد المرضى بمستشفى بئر العبد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
استجابت وزيرة الصحة والسكان، الدكتوره هالة زايد، لمطلب أحد المرضى بمستشفى بئر العبد في محافظة سيناء.

ووجهت زايد بتوفير جهاز استنشاق بخار (نيبولايزر ) له بالمنزل ونقله بسيارة إسعاف مجهزة تخفيفًا عنه.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، امس الجمعة، مستشفى بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، في إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزيرة وجهت بسرعة البدء في رفع كفاءة مستشفى بئر العبد المركزي، وتوفير 5 ماكينات غسيل كلوي للمستشفى لاستيعاب المرضى، وجهاز قسطرة قلبية، ورنين مغناطيسي، كما شددت على توفير سيارات متنقلة لمتابعة مرضى الربو والجهاز التتفسي تحتوي على 5أجهزة مكثفات أكسجين، و بها طاقم طبي لدعم المرضى إكلينيكيًا بالمنازل لتوفير عليهم مشقة التنقل للمستشفى نظرًا للظروف الجغرافية للمحافظة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على المرضى،  والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية واطمأنت على توافر مخزون يكفي لعدة أشهر مقبلة.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة استمعت خلال جولتها إلى مطالب أهالي ومرضى منطقة بئر العبد، مؤكدة حرصها على توفير كافة مطالبهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وطمئنتهم بأن قرار نقل مستشفي بئر العبد لأمانة المراكز الطبية المتخصصة غرضه تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى مؤكدة أن الخدمة الطبية المقدمة ستظل مجانية لجميع المواطنين.

كما استجابت  الوزيرة لمطلب أحد المرضى بتوفير مولد أكسجين له بمنزله ونقله بسيارة إسعاف مجهزة تخفيفًا عن كاهله.

ولفت إلى أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية والاستماع إليهم، موجهة بسرعة  تطوير سكن الأطباء من تجديد الفرش وتحسين الخدمات المقدمة لهم داخل السكن، مشيرة إلى توفير عدد من أجهزة "التابلت" للفرق الطبية بشمال سيناء للاطلاع على البرامج التدريبية التي تعدها الوزارة، حرصًا على رفع كفاءتهم المهنية ضمن خطة الوزارة للتعليم الطبي المستمر، كما أشادت الوزيرة بجهود الفريق الطبي بالمستشفي قائلة لهم: "أقبل رؤوسكم جميعا و افخر بالعمل معكم أنتم جنود المرحلة الحالية وأثق بقدراتكم في مواجهة هذا الوباء".

وفى هذا الصدد وجهت الوزيرة بتوفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية داخل المستشفى، لعدم تكبدهم  أي مشقة نظرًا لطول المسافة بين المناطق بالمحافظة، حيث إنهم من ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح، كما استمع  الفريق الطبية بالمستشفى من الوزيرة تجربتها في الحصول على ذات اللقاح المقرر إعطاءه لهم من خلال مشاركتها في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة "من أجل الإنسانية".

جدير بالذكر،  أن زيارة وزيرة الصحة والسكان اليوم لمحافظة شمال سيناء،  تأتي بعد لقائها بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، ووعدها لهم بزيارة المحافظة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية والعمل على توفيرها لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة توجه بتوفير مخزون استراتيجي من "الأكسجين الطبي" في المستشفيات

وزيرة الصحة توجه بتوفير مخزون استراتيجي من "الأكسجين الطبي" في المستشفيات

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بئر العبد المركزي والعريش العام

وزيرة الصحة: تكليف المقاولون العرب بصيانة فورية ودورية لمستشفيات شمال سيناء

وزيرة الصحة في شمال سيناء.. هالة زايد تعلن إنشاء مستشفى طوارئ برمانة.. وتؤكد: الخدمة مجانية 100% بمستشفيات المحافظة

وزيرة الصحة توجه بتطوير مستشفى بئر العبد وتزويده بأجهزة غسيل كلوي وقسطرة

ترشيحاتنا

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية

الإفتاء ناعية ضحايا مستشفى الأمل: اللهم ارحمهم وأنزلهم منزلة الشهداء

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

الأهلي يعلن شفاء موسيماني من كورونا وزوال أعراض الفيروس عن ثلاثي الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق