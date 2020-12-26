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إيمان زهران: إثيوبيا تتمسك بورقة استرشادية منفردة ترفضها دولتا المصب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:12 م
ابي احمد
ابي احمد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة إيمان زهران، مدرس العلاقات الدولية، إن تقييم الوضع الخاص بسياسات القاهرة تقييم نوعي، حيث إن مصر تعاملت من أساس تفاوضي، أساس الفكرة السلمية أو المعيار السلمي تجاه دول حوض النيل، وفي المقابل إثيوبيا رفضت ذلك الأمر واعتمدت على التسويف بعنصر الوقت، ومارست سياسات الهيمنة المائية، والسياسات الأحادية في إدارة الملف المائي، ودفعت بكافة الممارسات والمفاوضات التي تمت سواء بوساطة البنك الدولي أو القادة الأمريكية عرض الحائط.

وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن إثيوبيا لازالت متمسكة بورقة استرشادية يتم تقييمها بشكل منفرد وهذا ما ترفضه دولتا المصب.

وتابعت: أن القاهرة تسعى لتطويق الموقف الأمني فيما يتعلق بالقارة الأفريقية وبيئة حوض نهر النيل بشكل رئيسي، لافتة إلى أن السودان هي امتداد أمني للقاهرة، وبالتالي التعاون العسكري بينهما تعاون ملموس وهو ليس تعاونا بالوهلة الأولى، بل هو تعاون ممتد.
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