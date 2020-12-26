ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سياسي: سد النهضة له تداعيات خطيرة على المسار السوداني

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:10 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب محمد ابو الفضل، المحلل السياسي، إن هناك مجموعة من المعطيات يمكن أن تدعو إلى التفاؤل في ملف سد النهضة، وفي مقدمتها ضبط الموقف السوداني ووقوفه بجانب الموقف المصري.

وأضاف الكاتب محمد ابو الفضل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن يقين المفاوض السوداني أن سد النهضة له تداعيات خطيرة على المسار السوداني، واعتقد أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا هاما منذ بدء من التصعيد لمجلس الأمن، وصولا إلى ثبوت أن التصورات والتصرفات المصرية اليقينية تتعلق بالحل السياسي وضرورة الاستمرار في المفاوضات.

وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تسير على وتيرة أو منهج غير ودي بالمرة في التعامل مع الأزمات السياسية.

وأشار إلى أن ميزة الإدارات الأمريكية انها ليست منقطعة الصلة عن بعضها، وأن هناك مؤسسات حاكمة لهذه المسألة لا يستطيع رئيس أن يأخذ منحى عكسي مضاد للمصالح الأمريكية، وأعتقد أن بايدن سيكون أكثر قسوة مع الحكومة الإثيوبية، خاصة أن إثيوبيا خرقت واحدة من الرهانات الأمريكية المهمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

لأنها داعمة لـ بايدن.. نصر علام: موقف إثيوبيا في سد النهضة لن يظهر إلا بعد الانتخابات الأمريكية

إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة مع مصر لم تفشل

المصالح تتغير من وقت لآخر.. محلل سياسي: أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان.. فيديو

وزير الخارجية يعلق على تصريح ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة

لرفض إثيوبيا وجود وسطاء.. هاني رسلان: السودان طالب بتغيير الطرق السابقة في مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

بـ لحية كثيفة.. عمرو يوسف يستعرض عضلاته في الجيم

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

التعليم العالى تحسم حق الطالب فى تأجيل الامتحانات

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها