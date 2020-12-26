سياسي: سد النهضة له تداعيات خطيرة على المسار السوداني

قال الكاتب محمد ابو الفضل، المحلل السياسي، إن هناك مجموعة من المعطيات يمكن أن تدعو إلى التفاؤل في ملف سد النهضة، وفي مقدمتها ضبط الموقف السوداني ووقوفه بجانب الموقف المصري.





وأضاف الكاتب محمد ابو الفضل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن يقين المفاوض السوداني أن سد النهضة له تداعيات خطيرة على المسار السوداني، واعتقد أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا هاما منذ بدء من التصعيد لمجلس الأمن، وصولا إلى ثبوت أن التصورات والتصرفات المصرية اليقينية تتعلق بالحل السياسي وضرورة الاستمرار في المفاوضات.





وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تسير على وتيرة أو منهج غير ودي بالمرة في التعامل مع الأزمات السياسية.



