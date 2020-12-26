مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة بخارية وعربة كارو في الدقهلية

لقى طالب مصرعه إثر حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها وعربة كارو بقرية ميت تمامه التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية





ورد اخطار يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزى بوصول يحيى زكريا فرحات المتولى 17 عاما طالب ومقيم قرية ميت تمامه التابعة للمركز جثة هامدة ادعاء حادث طريق ٠



وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده زكريا فرحات المتولى فرحات ٥١ عاما عامل ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال سير نجله بدراجته النارية علـى الطريق المؤدى إلى منية النصر اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بعربة كارو أمام القرية محل إقامته

مما أدى إلى حدوث إصابته التي اودت بحياته ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٩٢٢ لسنة ٢٠٢٠ إدارى مركز منية النصر، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .