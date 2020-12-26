أحمد موسى ردا على شائعة إصابته بكورونا: لو جاتلي هقول مش هخبي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على شائعة إصابته بفيروس كورونا،:" شائعات رهيبة وأنا لو مصاب بـ كورونا هخبي يعني والاصابة بفيروس كورونا مش عيب".





وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو أصبت بكورونا هقول على طول وانا مش مصاب بكورونا ومحتاجين إن أطلع 7 ايام في الاسبوع عشان اثبت إني مش مصاب بكورونا ".





نفى الإعلامى أحمد موسى ما تداول من أخبار حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".





وكتب أحمد موسى :"لكل من سأل عني طوال الساعات الماضية من داخل وخارج مصر ، خالص شكري لكم علي اهتمامكم ، لست مصابا بكورونا والحمد لله ، ودعواتي لكل المصابين بالشفاء وأن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء ..دائما الخونة واللجان التابعة للعصابة الإرهابية هي من تتمني وتدعو وتشمت وتروج للشائعات ، سوف أكون علي الهواء في موعدي المعتاد السابعة مساء اليوم بإذن الله".





و ناشد الاعلامي احمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.