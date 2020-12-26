أمطار وسيول .. اغلاق طريق القصير بالبحر الأحمر

اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، انه تم وبالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة المرور المختصة اغلاق طريق القصير - قفط عصر اليوم.

وأضافت الهيئة ان ذلك يأتي كإجراء احترازي لوجود أمطار وسيول خفيفة علي الطريق وقد قامت الهيئة بالاستعداد بمعدات الانقاذ والصيانة تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.





تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار خفيفة يومى الأحد والاثنين على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.