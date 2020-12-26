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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة في محطات مياه الشرب .. صور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بكفر الشيخ، وسرعة إنهاء أعمال الصيانة، وتوصيل مياه الشرب للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفر الشيخ.

واستمع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من مدير مرفق المياه عن الأعمال التي تتم لأعمال الصيانة بمقر المحطة الرئيسية، وكذلك مآخذ المياه على ترعة ميت يزيد.

ووجه رئيس المركز والمدينة بعدم توقف أعمال الصيانة، وعودة توصيل المياه لأهالي كفر الشيخ، بناءً على تكليفات محافظ كفر الشيخ.

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محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة في محطات مياه الشرب .. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة في محطات مياه الشرب .. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصيانة في محطات مياه الشرب .. صور
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