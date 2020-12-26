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تعليم

تباين آراء الطلاب بعد قرارات التعليم العالي بانتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف العام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:19 م
طلاب
طلاب
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات.  جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهري اليوم السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات. وفي سياق آخر جاءت ردود افعال الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي متباينة حيث أيد البعض القرارات بينما رفضها البعض تخوفا من انتشار فيروس كورونا . حيث قالت مريم عبد الله، إن القرارات اليوم باستكمال الفصل الدراسي وعدم تأجيل الامتحانات ستكون في مصلحة الطلاب لأنها لا تريد ان تتعطل دراستها ويتم تأجيلها، مشيرة إلى أن التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية هو من سيجعلهم بأمان وليس تأجيل الامتحانات. بينما قال محمود عزت، إن الامتحانات لابد من أن تكون الكترونية، مشيرا انه ليس ضد قرارات اليوم بل يؤيدها وبشدة حتى ينتهي من دراسته بالعام الاخير في الجامعة في موعده. فيما أكد محمود عبد التواب، أن الامتحانات في وسط اجواء كورونا والتوتر ستؤثر على درجاته ، لذلك كان يفضل اجراء للأبحاث بدلا من الامتحانات. وقالت سعاد احمد، احد اولياء الامور، كنا نتمنى تطبيق الابحاث بدلا من إجراء امتحانات معربة عن تخوفها من نزول ابنها الجامعة ، وتعرضه للإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن على دراية بأن الجامعات ستكون حريصة على صحة الطلاب. 

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وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة. 


وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد. موجهًا الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.
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