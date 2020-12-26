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محلل سياسي: 2020 عام المقاربات والمبادرات المصرية في ليبيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:42 م
حفتر
حفتر
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب محمد ابو الفضل، المحلل السياسي، إن عام 2020 بالنسبة لعلاقة مصر بدولة ليبيا هو عام المقاربات والمبادرات المصرية الواضحة، حيث كانت هناك مجموعة من التحركات المصرية الهامة في ليبيا بدءا من إعلان القاهرة ثم لقاء الرئيس السيسي مع شيوخ واعيان القبائل الليبية، وتحديد الخط الأحمر في الجفرة.

وأضاف الكاتب محمد ابو الفضل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك تأكيد على أهمية الدولة الليبية للأمن القومي المصري، وبالطبع تصارعت وتيرة هذا التحركات في سياق زيادة التدخلات التركية.

وأوضح أنه كان لابد من وقفة حاسمة لمصر في هذه المسألة، وأعتقد أنه منذ تحديد الرئيس السيسي للخط الاحمر في شهر يوليو ولم يتم تجاوز هذا الخط حتى هذه اللحظة.

وتوقع المحلل السياسي، المزيد من المناوشات المقبلة في ظل ما يحدث من تحشيد مباشر في ليبيا من قبل الدفاع التركي.
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