أحمد موسى: سلالات مصرية خالصة من بذور الخضراوات.. والري الحديث يزيد الإنتاجية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستورد 98% من بذور الخضروات والفاكهة من الخارج.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نستورد بـ 200 مليون دولار بذور خضروات من الخارج".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروع الري الحديث من أجل زيادة معدل إنتاجية المحاصيل الزراعية وتوفير عمالة ومياه".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السيد القصير وزير الزراعة أجرى جولة خاصة معنا في مشاريع الري الحديث في محافظة القليوبية ".





ولفت الإعلامي احمد موسى:" الري الحديث يوفر في كمية المياه التي يتم استخدامها في ري المحاصيل، مضيفا:" الدولة المصرية تعمل على انتاج سلالات مصرية خالصة من بذور الخضراوات".