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أحمد موسى: سلالات مصرية خالصة من بذور الخضراوات.. والري الحديث يزيد الإنتاجية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستورد 98% من بذور الخضروات والفاكهة من الخارج.

وأضاف  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نستورد بـ 200 مليون دولار بذور  خضروات من الخارج".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروع الري الحديث من أجل زيادة معدل إنتاجية المحاصيل الزراعية وتوفير  عمالة ومياه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  السيد القصير وزير الزراعة  أجرى جولة خاصة معنا في مشاريع الري الحديث في محافظة القليوبية ".

ولفت الإعلامي احمد موسى:" الري الحديث يوفر في كمية المياه التي يتم استخدامها في  ري المحاصيل، مضيفا:" الدولة المصرية تعمل على انتاج سلالات مصرية خالصة من  بذور الخضراوات".
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