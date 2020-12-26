ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

100 ألف سجلوا لتلقي اللقاح.. الكويت تكشف حقيقة ظهور إصابات بسلالة كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:27 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
أحمد محرم
دشن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمس، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مركز الكويت للتطعيم بمعرض الكويت الدولي، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر صحية أن أكثر من ألف شخص تلقوا التطعيم في اليوم الأول للحملة، وأن المنصة المخصصة لتسجيل الراغبين بتلقي اللقاح شهدت إقبالًا كثيفًا عقب انطلاق الحملة حيث ارتفع عدد المسجلين إلى أكثر من 100 ألف.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا حتى الآن في الكويت، وسط مخاوف عالمية من انتشارها بعد ظهورها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الكويتي للصحفيين عقب تدشين حملة التطعيم: "إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن سلالات جديدة، لم تصلنا من الجهات الرسمية بشكل واضح، حول ماهية الفيروس، أو الجين الخاص به، حتى يتم التعامل معه".

ومن المقرر أن تدشن وزارة الصحة الكويتية غدا الأحد، رسميًا حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد نجاح انطلاقها تجريبيا الخميس الماضي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الامة في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض.

وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة في الكويت إن الحملة تبدأ بتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح المسؤول الكويتي أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على الأقراد المتلقين لقاح كورونا خلال الافتتاح التجريبي للحملة.

وكانت الكويت أعلنت الأسبوع الماضي، وصول أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى البلاد، تمهيدا لبدء حملة تطعيم واسعة ضد المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الكويتي: غدا.. بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

تبدأ برئيس الوزراء.. الكويت تعلن موعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

رئيس الوزراء الكويتي يعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا المستجد

تستهدف 1000 شخص يوميا.. الكويت تطلق الحملة الرسمية للتطعيم بلقاح كورونا غدا

الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح فايزر

ترشيحاتنا

ترتر لامع.. ميرهان حسين تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالة جريئة

بعد زيادة إصابات كورونا| الأعلى للجامعات يمنح الطلاب خيارين

في عيد ميلاد طبيب الإنسانية .. أبرز 20 تصريحا لـ هاني الناظر في 2020

حسين صدر أول طبيب يتعرض لآثار جانبية خطيرة بعد تعاطيه لقاح موديرنا

منها للأطفال| الصحة: 16 مستشفى بالإسكندرية لاستقبال مصابي كورونا

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق