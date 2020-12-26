أبرز نتائج اجتماع الأعلى للجامعات.. التعليم العالي تحسم مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول.. وتباين اراء الطلاب بعد صدور القرارات بانتظام الدراسة

بأمر "الأعلى للجامعات"| تعميم دراسة اللغة ا لألمانية لطلاب الطب والهندسة

وزير التعليم يوضح كيفية استفادة شأن مستشفيات العزل الجامعية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الشهري اليوم السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات. ومن جانبه جاءت ردود افعال الطلاب وأولياء الأمور متضايقة حيث ايد البعض لقرارات بينما رفض البعض تخوفا مت انتشار فيروس كورونا .





و قالت مريم عبد الله، أن القرارات اليوم باستكمال الفصل الدراسي وعدم تأجيل الامتحانات ستكون في مصلحة الطلاب لأنها لا تريد ان تتعطل دراستها ويتم تأجيلها، مشيرة إلى أن التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية هو من سيجعل بأمان وليس تأجيل الامتحانات. بينما اضاف محمود عزت، أن الامتحانات لابد من ان تكون الكترونية، مشيرا انه ليس ضد قرارات اليوم بل يؤيدها وبشدة حتى ينتهي من دراسته بالعام الاخير في الجامعة في موعده. وأكد محمود عبد التواب ، ان الامتحانات في وسط اجواء كورونا والتوتر ستؤثر على درجاته ، لذلك كان يفضل اجراء للابحاث بدلا من الامتحانات. واشارت سعاد احمد، احد اولياء الامور، أنه كانت تتمنى تطبيق الابحاث بدلا من إجراء امتحانات لتخوفها من نزول ابنها الجامعة ، وتعرضه بخطر الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن على دراية بأن الجامعات ستكون حريصة على صحة الطلاب. وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة. وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد. موجهًا الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار على رؤساء الجامعات آخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بإنشاء الجامعات الاهلية الجديدة. وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصري من هذه المكتبة الالكترونية ودورها في تعزيز مكانة البحث العلمي والأكاديمي بالجامعات المصرية، كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الطالب المصري وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية. - استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من بنك المعرفة المصري بشأن نظام إدارة التعليم الالكتروني - استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من شركة MKCL بشأن برنامج إدارة الاختبارات الالكترونية -كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعي والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية - قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية - في ضوء الكتاب الوارد من وزير التربية والتعليم قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لأثنى عشر عاما في التعليم والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بان الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية - قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة في تخصصات الصيدلة والطب البشري وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التي سوف يتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعي القادم 21-22 -الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن