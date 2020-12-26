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حوادث

لخلافات مع خطيبها.. فتاة تحاول الانتحار بالحبة السامة بالدقهلية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:36 م
محاولة انتحار
محاولة انتحار
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همت الحسينى
أقدمت فتاة على الانتحار  بتناول قرص كيماوى يستخدم فى حفظ الغلال عقب خلافات مع خطيبها .

ورد اخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين بوصول سحر ف ع  ١٧ عاما طالبة مصابه بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة . 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسوال والدها ٤٤ عاما عامل قرر بتناول نجلته نصف قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال مما أدى إلى حدوث إصابتها ، وذلك لوجود خلافات بينها و خطيبها ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك . 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ٣٦ أحوال مركز شرطة السنبلاوين واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات
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