لخلافات مع خطيبها.. فتاة تحاول الانتحار بالحبة السامة بالدقهلية

أقدمت فتاة على الانتحار بتناول قرص كيماوى يستخدم فى حفظ الغلال عقب خلافات مع خطيبها .





ورد اخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين بوصول سحر ف ع ١٧ عاما طالبة مصابه بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة .



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسوال والدها ٤٤ عاما عامل قرر بتناول نجلته نصف قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال مما أدى إلى حدوث إصابتها ، وذلك لوجود خلافات بينها و خطيبها ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٦ أحوال مركز شرطة السنبلاوين واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات