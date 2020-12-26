ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدرس علاقات دولية: إعادة توطين المرتزقة بليبيا استفزاز تركي لخرق مخططات برلين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:02 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة إيمان زهران، مدرس العلاقات الدولية، إن مصر أخذت على عاتقها فكرة التسوية السلمية للأزمة الليبية.

وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن خط "سرت- الجفرة" هي تلك النقطة التي أحدثت نوعا من التحول النوعي في العملية السياسية، وأصبح هناك حديث عن خط أمني على أساس تلك العملية السياسية.

وأشارت إلى أن هذا التحول ساهم في التمهيد لعملية الانتخابات، وأطر المشاركة السياسية، وعلى هذا الأساس يتم عملية تحجيم للتنظيمات الإرهابية والمرتزقة التي أعاد توطينها من قبل الجانب التركي في ليبيا.

وأكدت أن ما يحدث من الجانب التركي هو استفزاز لخرق مخططات برلين، فيما يتعلق بإعادة توطين المرتزقة السوريين والميليشات المسلحة، وأن مد 18 شهرا للمرتزقة هو نوع من بالونات الاختبار للجانب الليبي في الداخل، وأيضا النظام المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يحذر من هجوم لميليشيات الوفاق على سرت

الجيش الليبي: ملتزمون بالهدنة.. ونبارك أي تقارب لإنجاح العملية السياسية

الجيش الليبي: أردوغان يساوم دولًا أخرى من خلال الوجود العسكري التركي في ليبيا

تحذيرات دولية : تدخلات تركية قطرية لإفشال مساعى ثبيت أركان الدولة فى ليبيا

ترشيحاتنا

الأهلي يعلن شفاء موسيماني من كورونا وزوال أعراض الفيروس عن ثلاثي الفريق

الزمالك ينتظر عرضا رسميا من سانت إيتيان الفرنسي بزيادة قيمة شراء مصطفى محمد

في ندوة صدى البلد | راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم.. وسر شكر زينة بعد حلقة أحمد عز

قرارات جديدة من وزير التعليم العالي بشأن مستشفيات العزل الجامعية

سلالة فيروس كورونا الجديدة.. 5 علامات تطلب العزل الفوري

ترتر لامع.. ميرهان حسين تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الاستحمام لأكثر من 15 دقيقة

نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

عربية حمرا.. تعرف على سيارة شكوكو وعلاقتها بالملك فاروق