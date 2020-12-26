مدرس علاقات دولية: إعادة توطين المرتزقة بليبيا استفزاز تركي لخرق مخططات برلين

قالت الدكتورة إيمان زهران، مدرس العلاقات الدولية، إن مصر أخذت على عاتقها فكرة التسوية السلمية للأزمة الليبية .





وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن خط "سرت- الجفرة" هي تلك النقطة التي أحدثت نوعا من التحول النوعي في العملية السياسية، وأصبح هناك حديث عن خط أمني على أساس تلك العملية السياسية.





وأشارت إلى أن هذا التحول ساهم في التمهيد لعملية الانتخابات، وأطر المشاركة السياسية، وعلى هذا الأساس يتم عملية تحجيم للتنظيمات الإرهابية والمرتزقة التي أعاد توطينها من قبل الجانب التركي في ليبيا.



