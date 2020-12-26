بعد كسر ساقه.. عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد السكندري

أجري محمود شعبان مدافع نادي الاتحاد السكندري، عملية جراحية ناجحة اليوم" السبت" بعد إصابة اللاعب بكسر في الساق خلال خوض التمرينات.





ومن المقرر أن يظل محمود شعبان تحت الملاحظة لمدة يومين قبل العودة مرة أخري للإسكندرية بالإضافة إلي حصوله على إجازة لمدة لا تقل عن 3 أشهر.





وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على زيارة المدافع محمود شعبان فوز خروجه من العمليات للاطمئنان على حالتة الصحية.