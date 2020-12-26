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رياضة

بعد كسر ساقه.. عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد السكندري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:43 م
محمود شعبان مدافع
محمود شعبان مدافع نادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أجري محمود شعبان مدافع نادي الاتحاد السكندري، عملية جراحية ناجحة اليوم" السبت" بعد إصابة اللاعب بكسر في الساق خلال خوض التمرينات.

ومن المقرر أن يظل محمود شعبان تحت الملاحظة لمدة يومين قبل العودة مرة أخري للإسكندرية بالإضافة إلي حصوله على إجازة لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على زيارة المدافع محمود شعبان فوز خروجه من العمليات للاطمئنان على حالتة الصحية.

وتعرض محمود شعبان مدافع نادى الاتحاد السكندرى، لإصابة خطيرة إثر كرة مشتركة مع حارس الفريق محمد صبحى أدت إلى إصابته بكسر فى الساق.

وقام ابراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على الفور بالإتصال بالدكتور أحمد عبد العزيز لحجز موعد غد السبت لتحديد موعد الجراحة التى تم تشخيصها بكسر بالساق ويحتاج الى التدخل الجراحى وتركيب مسمار نخاعى، ومن المحتمل أن يغيب مدافع الاتحاد عن صفوف الفريق لنهاية الموسم.
 
وقام محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري بصرف مبلغ مالى فورى لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من سفر اللاعب والكشف الطبى وإجراء الجراحة.
 
ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره النادي الأهلى فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الثالث الاثنين المقبل على ملعب السلام من منافسات الدوري المصري .
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