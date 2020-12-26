محافظ مطروح يشارك في حملة توزيع الكمامات على الأسواق.. شاهد

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى حملة التوعية وتوزيع الكمامات على المواطنين بالأماكن العامة التى ينفذها عدد من الشباب المتطوع بمطروح، للوقاية من فيروس كورونا .





وقاد محافظ مطروح حملة التوعية بمنطقة سوق ليبيا، مع التنبيه والتشديد على اصحاب المحلات ، بضرورة ارتداء الكمامات ، وتوعية المواطنين خلال ارتيادهم للمحلات ، بأهمية ارتداء الكمامة، واهمية نشر التوعية والوعى لدى المواطنين ، من خلال حملة الشباب والاعلام وكافة الجهات المعنية .





ووجه محافظ مطروح ، بتكثيف مجلس مدينة مرسى مطروح لأعمال التطهير والتعقيم، كذلك التشديد- من خلال شرطة ومباحث المرور وادارة المواقف- على ركاب وسائل المواصلات العامة والخاصة، بضرورة ارتداء الكمامات، مشيدا بهدف الحملة ووعى الشباب فى الحفاظ على صحة المواطنين ، مع تأكيد تقديم كل الدعم وتلبية احتياجات الحملة .





كما وجه محافظ مطروح باهمية التوعية بان اسطوانات الاكسجين لا يتم تداولها الا من خلال اشراف طبى للحالات المصابة بكورونا سواء فى المستشفيات او المنزل وفقا لحالاتها الصحية ، كذلك التنسيق مع التضامن الاجتماعى بشأن التأمين والمساعدات الغذائية للاسر الاكثر احتياجا التى بها اصابات بكورونا او المخالطة .





من ناحية اخرى وجه محافظ مطروح بالاسراع فى اعادة الشيئ لاصله بالشارع المجاور لسوء ليبيا خاصة بعد الانتهاء من مد كافة البنية التحتية مع تكثيف جهود النظافة بالمنطقة واهمية وعى الآهالى بالحفاظ على النظافة ومنع القاء القمامة فى الشارع منعا لانتشارا لامراض والحفاظ على المظهر الحضارى.





وشدد محافظ مطروح على ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفعيل كافة قرارات الدولة لمواجهة الاثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .





وأصدر محافظ مطروح قرارا بتنظيم العمل بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما يؤدى الى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين