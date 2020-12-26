كأني مشيت ألف كيلو.. أحمد موسى: حزين بسبب الطريق من طوخ لـ ميت حلفا بالقليوبية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه شعر بالحزن اثناء ذهابه إلى إحدى قرى محافظة القليوبية بسبب الطريق، مضيفا:" انا مستعد اسافر من شرم الشيخ واورح مطروح رايح جاي ولا أشعر بالتعب، ولكن المشوار من طوخ لـ ميت حلفا كأنني مشيت الف كيلو ".





وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اهالي قري القليوبية تعبانين بسبب الطرق من طوخ لـ ميت حلفا وبه مطبات وارتفاعات في الطريق و ظهرك يوجعك على الطريق ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حالة الطريق من طوخ لـ ميت حلفا سيئة وغير ادمية ولابد من اعادة النظر له من محافظ القليوبية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" السيد القصير وزير الزراعة اجرى جولة خاصة معنا في مشاريع الري الحديث في محافظة القليوبية ".





ولفت الإعلامي احمد موسى:" الري الحديث يوفر في كمية المياه التي يتم استخدامها في ري المحاصيل، مضيفا:" الدولة المصرية تعمل على انتاج سلالات مصرية خالصة من بذور الخضروات"."