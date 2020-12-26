غرفة الصناعات المعدنية: 3 دولار سعر عادل لغاز المصانع.. فيديو





وتابع الجيوشي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «قرار إيقاف الاستيراد 3 شهور مؤقت، لحين دراسة الموقف وبحث إمكانية تجديده»، مؤكدا أهمية مواكبة قرارات الدولة للأزمات لتشجيع الصناع على التصدير.





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وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات «يجب الاستحواذ على السوق الأفريقية كما أكد الرئيس السيسي، كوننا الأقرب لها»، مشيرا إلى أن السعر العادل للغاز 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار.