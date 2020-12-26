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اقتصاد

غرفة الصناعات المعدنية: 3 دولار سعر عادل لغاز المصانع.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:18 م
السيراميك و البورسيلين
السيراميك و البورسيلين
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قسم الاقتصاد
ثمن طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الذى ينص على وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 شهور.

وتابع الجيوشي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «قرار إيقاف الاستيراد 3 شهور مؤقت، لحين دراسة الموقف وبحث إمكانية تجديده»، مؤكدا أهمية مواكبة قرارات الدولة للأزمات لتشجيع الصناع على التصدير.

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وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات «يجب الاستحواذ على السوق الأفريقية كما أكد الرئيس السيسي، كوننا الأقرب لها»، مشيرا إلى أن السعر العادل للغاز 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار.

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